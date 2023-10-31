Коммуналка, выплаты ВПЛ и компенсация за жилье: что еще изменится с 1 ноября

Последний осенний месяц принесет украинцам новые изменения, в основном хорошие

Последний осенний месяц 2023 года принесет украинцам новые изменения. Для кого-то они окажутся достаточно важными, а для кого-то будут даже незаметными

"Телеграф" разбирался, чего ожидать украинцам с начала ноября. И хотя изменений будет немного, некоторых украинцев это серьезно затронет.

Коммуналка подорожает, но лишь для некоторых

В Украине по-прежнему действует мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги, так что повышения цен на них можно не опасаться, а потребители "голубого" топлива от "Нафтогаза" по-прежнему будут платить 7,96 грн за 1 кубометр.

После прежнего повышения тарифа на электроэнергию, ее цена пока расти не будет и составит 2,64 грн за 1 кВт, правда, только для населения, а вот малые небытовые потребители будут платить больше, например, клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети":

за I класс напряжения – 638,6 копейки за кВт·ч с НДС;

II класс напряжения – 704,8 копейки за кВт·ч с НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" заплатят:

I класс напряжения – 661,5 копейки за кВт·ч с НДС;

II класс напряжения – 790,8 копейки за кВт·ч с НДС.

Малые небытовые клиенты сетей ПАО "Укрзализныця":

I класс напряжения – 668,9 копейки за кВт·ч с НДС;

II класс напряжения – 843,4 копейки за кВт·ч с НДС.

Тарифы для всех остальных потребителей пока останутся прежними, разве что из-за объема потребления суммы в квитанциях будут больше в разы.

Если вы опасаетесь, что даже по нынешним тарифам коммунальные платежи будут слишком высокими, можно подумать об оформлении субсидии на отопительный сезон, что сделать теперь стало проще и доступно будет в ноябре.

Выплаты ВПЛ изменятся, но есть нюанс

Также с 1 ноября изменится порядок назначения выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Теперь она будет назначаться каждому члену семьи, имеющему на нее право, как и прежде, но вся сумма будет начисляться на банковский счет только одного члена семьи – уполномоченного на это другими.

Правда, это будет касаться только тех ВПЛ, которые обратятся за назначением пособия впервые, начиная с 1 ноября, уже получающие помощь люди будут получать ее, как и прежде, на индивидуальные банковские счета.

При этом суммы выплат не изменятся и, как и прежде, составят 2000 гривен для взрослых и трудоспособных лиц, и 3000 – для детей и лиц с инвалидностью.

Также не стоит ждать в ноябре и роста пенсий – ее размер останется прежним.

За разрушенное жилье заплатит государство

С 1 ноября начнет действовать механизм госпрограммы "єВідновлення", предполагающий выплату компенсация за уничтоженное в ходе боевых действий жилье. Подав соответствующее заявление и подтверждающие утрату документы в сервисе "Дія", украинцы могут получить сертификат на получение аналогичного жилья, купленного за госсчет, или деньги для самостоятельной покупки.

Правда, сумма, которую можно получить по этой программе, ограничивается 200 тысячами гривен, и услуга пока доступна только для владельцев жилья на неоккупированной территории Украины, где не ведутся активные боевые действия. Со временем компенсация станет доступной для всех.

Военное положение не изменится, а платить военным будут так же

Ничего не изменится с 1 ноября и в военном положении и мобилизации украинцев. Призыву и мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, а сама мобилизация продлится как минимум до 15 ноября 2023, как и действие военного положения.

Полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины продолжается, поэтому сроки мобилизации и военного положения, вероятно, будут продлены еще на 90 дней.

При этом денежные выплаты военнослужащим и мобилизованным останутся прежними.

Женских купе станет больше

Также в ноябре "Укрзалізниця" увеличит число поездов с женскими купе, ими станут

№17/18 Харьков – Ужгород;

№29/30 Киев – Ужгород;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№26/236 Одесса – Рахов.

Тем временем в ноябре, по мнению банкиров, может заметно измениться курс доллара. Так, за американскую валюту в ноябре могут давать на наличном рынке до 39 гривен.