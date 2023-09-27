"Уютно пылающий поезд не обрадует пассажиров": в женских купе УЗ ввела правила

Касательно мужчин в купе и в вагонах есть определенные запреты

"Укрзализныця" ввела определенные правила в женских купе вагонов поездов. Среди прочего, девушкам не разрешают жечь ароматические свечи и чрезмерно пшыкаться духами.

Об этом в Twitter рассказала Елена Павлова, опубликовав перечень правил. В сети с юмором отреагировали на такой запрет.

Так, руководство УЗ отметило, что ценить желание женщин везде создавать уют и особую атмосферу. Но жечь аромасвечи все же нельзя.

"Мы ценим желания пассажирок создавать уютную атмосферу, но просим не зажигать свечки в купе. Уютно пылающий поезд, боимся, не порадует остальных пассажиров", — сказано в сообщении.

Также девушек просят воздержаться от "обливания духами", курения сигарет и распития алкогольных напитков. Взамен для досуга предлагают онлайн-библиотеку и чайное меню. Кроме того, пассажиркам напомнили, что в общих зонах вагона ведется видеонаблюдение, поэтому их просят одеваться в купе и "не добавлять видеозаписям пикантности".

Также в инструкции сказано, что мужчины имеют право заходить в вагон, так как могут ехать в соседних купе. Или же мужчиной может оказаться проводник, электрик, сопровождающий, начальник поезда и так далее. Но уже в само женское купе мужчинам вход воспрещен.

"Поэтому просим всех сопровождающих доставлять вещи только до дверей купе, чтобы уважать право ваших соседок на личное пространство", — говорят в Укрзализныце.

В случае нарушения правил просят сообщать в приложении УЗ, в чат-боте организации в Telegram или по телефону 0-800-503-111.

В сети с юмором отреагировали на такие правила проезда в женских купе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что делали с мужчинами, которые купили билеты в женские купе. Украинкам напомнили, что с ними могут путешествовать дети любого пола, но только до 5 лет.