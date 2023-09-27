"Затишно палаючий потяг не потішить пасажирів": у жіночих купе УЗ ввела правила

Щодо чоловіків у купе та у вагонах є певні заборони

"Укрзалізниця" запровадила певні правила у жіночих купе вагонів поїздів. Серед іншого, дівчатам не дозволяють палити ароматичні свічки та надмірно пшикатися парфумами.

Про це у Twitter розповіла Олена Павлова, опублікувавши перелік правил. У мережі з гумором відреагували на таку заборону.

Так, керівництво УЗ зауважило, що цінувати бажання жінок скрізь створювати затишок та особливу атмосферу. Але палити аромасвічі все ж таки не можна.

"Ми цінуємо бажання пасажирок створювати затишну атмосферу, але просимо не запалювати свічки в купе. Затишно палаючий потяг, боїмося, не порадує решту пасажирів", - сказано в повідомленні.

Також дівчат просять утриматися від "обливання духами", куріння цигарок та розпиття алкогольних напоїв. Замість дозвілля пропонують онлайн-бібліотеку та чайне меню. Крім того, пасажиркам нагадали, що у загальних зонах вагона ведеться відеоспостереження, тому їх просять одягатися у купе та "не додавати відеозаписам пікантності".

Також в інструкції сказано, що чоловіки мають право заходити у вагон, оскільки можуть їхати до сусідніх купе. Або ж чоловіком може бути провідник, електрик, супроводжуючий, начальник поїзда і так далі. Але вже в саме жіноче купе чоловікам заборонено вхід.

"Тому просимо всіх, хто супроводжує, доставляти речі тільки до дверей купе, щоб поважати право ваших сусідок на особистий простір", — кажуть в Укрзалізниці.

У разі порушення правил просять повідомляти у додатку УЗ, у чат-боті організації в Telegram або за телефоном 0-800-503-111.

В мережі з гумором відреагували на такі правила проїзду у жіночих купе.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що робили з чоловіками, які купили квитки у жіночі купе. Українкам нагадали, що з ними можуть подорожувати діти будь-якої статі, але лише до 5 років.