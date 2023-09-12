"Укрзалізниця" всупереч обіцянкам так і не націоналізувала "золотий вагон" Медведчука: у чому причина

Причина дуже проста

Через півтора року після заяви "Укрзалізниці" про бажання націоналізувати "золотий вагон" колишнього українського політика Віктора Медведчука ці наміри залишаються нереалізованими. У компанії ж зазначають, що вони тут ні до чого.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це йдеться у відповіді на журналістський запит. В "УЗ" зазначають, що справді хотіли використати цей вагон для перевезення хворих дітей та післяопераційних хворих, але не змогли це зробити.

"Слід зазначити, що питання націоналізації, розпорядження, управління чи передачі арештованого майна, яким є вагон, знаходиться поза компетенцією АТ Укрзалізниця, і лежить у площині компетенцій правоохоронних та судових органів", — йдеться у відповіді на запит.

Як відомо, у березні 2022 року журналісти разом з правоохоронцями змогли потрапити до особняка Медведчука, який на той момент перебував у розшуку за підозрою у держзраді. Крім численних предметів розкоші на території маєтку було виявлено копію залізничної станції та репліку вагона "Pullman", які були популярними серед багатих європейців у минулому столітті.

Про вартість вагона та його "начинки" можна лише здогадуватися, проте можна припустити, що йдеться про багато мільйонів.

Тоді ж "Укрзалізниця" повідомила про намір використати вагон для перевезення дітей, але до сьогодні він не пройшов процедуру націоналізації.

Нагадаємо, раніше журналісти показували, як виглядає решта маєтку Медведчука, в якому той до початку вторгнення росії перебував під домашнім арештом.