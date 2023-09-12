"Укрзализныця" вопреки обещаниям так и не национализировала "золотой вагон" Медведчука: в чем причина

Причина весьма простая

Спустя полтора года после заявления "Укрзализныци" о желании национализировать "золотой вагон" бывшего украинского политика Виктора Медведчука, эти намерения остаются нереализованными. В компании же отмечают, что они тут ни при чем.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом идет речь в ответе на журналистский запрос. В "УЗ" отмечают, что действительно хотели использовать этот вагон для перевозки больных детей и послеоперационных больных, но не смогли это сделать.

"Следует отметить, что вопрос национализации, распоряжения, управления или передачи арестованного имущества, которым является вагон, находится вне компетенции АО Укрзализныця, и лежит в плоскости компетенций правоохранительных и судебных органов", — говорится в ответе на запрос.

Как известно, в марте 2022 года журналисты вместе с правоохранителями смогли попасть в особняк Медведчука, который к тому моменту находился в розыске по подозрению в госизмене. Помимо многочисленных предметов роскоши на территории имения была выявлена копия железнодорожной станции и реплика вагона "Pullman", которые были популярны среди богатых европейцев в прошлом веке.

О стоимости вагона и его "начинки" можно лишь догадываться, однако можно предположить, что речь идет о многих миллионах.

Тогда же "Укрзализныця" сообщила о намерении использовать вагон для перевозки детей, но по сегодняшний день он не прошел процедуру национализации.

Напомним, ранее журналисты показывали, как выглядит остальная часть имения Медведчука, в котором тот до начала вторжения россии находился под домашним арестом.