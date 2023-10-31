Береты, кепи и не только: самые модные головные уборы на ноябрь (фото)

Названы главные тренды на ноябрь

Очень важной составляющей осеннего и зимнего гардероба являются головные уборы. В холодный сезон важно беречь голову, но также не стоит забывать о стиле. На пике трендов осенью 2023 оказались модные береты, шапки, кепи и панамы, они способны сделать ваш образ не только теплым и уютным, но и стильным.

Перед тем, как отправляться за обновками на зимний сезон, нужно разобраться, что будет в тренде, пишет bigmir.net. Какие цвета, фасоны и модели самые модные в сезоне 2023/2024.

Вязаные и трикотажные шапки

Шапки бини давно покорили сердца модниц по всему миру. В этом сезоне на пике популярности вязаные и трикотажные шапки бини базовых оттенков. Они способны довершить как элегантный образ с пальто, так и более спортивный стиль с курткой или дубленкой.

Береты

Береты — это всегда о романтичности и элегантности. Модницам предлагают широкий ассортимент беретов разных фасоном и оттенков, так что точно найдете что-то по душе. Главные тренды в беретах направлены на удобность и натуральностью материалов — смело выбирайте шерстяные, кашемировые и фетровые.

Панамы

Забавные разноцветные панамы стали настоящим хитом, они остаются актуальными и в этом сезоне. Такой головной убор, особенно яркого оттенка и плюшевой фактуры, точно подчеркнет вашу индивидуальность и сделает образ кокетливым и игривым.

Кепи

Кепи — это так называемая шапка с козырьком. Этот головной убор прекрасно дополнит образ если вы отдаете предпочтение классическому стилю и утонченности в образах. В этом сезоне в тренде кожаные и фетровые кепи с декоративными элементами и брошками.

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