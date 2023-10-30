Популярный продукт в Украине подорожал на 20 гривен в месяц: что будет дальше

Есть некоторые факторы, влияющие на ценообразование

Стоимость некоторых товаров постоянно будет расти в течение осени. В этот список попала и вареная колбаса. Самый дорогой продукт продается по цене 381 гривны.

Согласно данным Minfin, можно узнать в каких магазинах Украины есть самая дешевая продукция из шести видов — колбаса вареная Алан лекарственная и молочная, колбаса вареная Ашан молочная и лекарственная, колбаса вареная Глобино лекарственная и колбаса вареная Юбилейная молочная. Между некоторыми товарами разница в стоимости достаточно велика.

Цены на продукты в октябре

Колбаса вареная Алан лекарственная 1 кг: Metro продает по цене 306,90 грн, Auchan – 306,90 грн, Novus – 279,00 грн, Varus – 344,90 грн, а Megamarket – 381,60 грн. Средняя ее стоимость составляет 323,86 грн.

Колбаса вареная Алан молочная 1 кг: Novus – 109,00 грн, Metro – 118,69 грн, а Varus – 114,80 грн. Средняя ее цена составляет 114,16 гривны.

Колбаса вареная Ашан лекарственная в Auchan можно приобрести по цене 280,90 гривны. А такая же колбаса, но уже молочная, лежит на прилавке с ценником 279 гривен.

Колбаса вареная Глобино лекарственная в Auchan продается в цене 246 гривен.

Колбаса вареная Юбилейная молочная является самой дешевой среди других товаров – в Varus ее можно купить за 99,90 гривны.

А в октябре стоимость колбасы была такой:

Колбаса вареная Алан лекарственная 1 кг — 316,19 грн;

Колбаса вареная Алан молочная 400 гр — 116,27 грн;

Колбаса вареная Ашан лекарственная 1 кг — 252,79 грн;

Колбаса вареная Ашан молочная 1 кг — 279,00 грн;

Колбаса вареная Глобино лекарственная 1 кг — 220,88 грн;

Колбаса вареная Юбилейная молочная 400 гр — 76,57 грн.

Что говорят специалисты

"Мясо продолжит расти в цене не только из-за повышения стоимости затрат на его производство, но и из-за отмены фиксированного курса доллара. Больше всего поднялась себестоимость свинины, сала и говядины", — объясняет директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли в Украине куриные яйца дефицитными.