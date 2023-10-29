Их покупает почти каждый: в Украине подорожали три популярных овоща

Названы средние цены в супермаркетах

В октябре в крупных украинских супермаркетах подорожали некоторые популярные овощи, включая огурцы, лук и молодую капусту. Один из них вырос в цене более чем на 40 гривен.

На сайте Минфин отмечают, что повышение стоимости этих овощей было зафиксировано также и в прошло месяце. Сейчас тенденция подорожания продолжается. Впрочем, это абсолютно нормальное сезонное явление.

Больше всего в период с сентября по октябрь подорожали огурцы. Сейчас средняя стоимость этого овоща составляет 66,99 гривны за один килограмм. Месяцем ранее его продавали по 21,49. Таким образом, за это время огурцы стали дороже на 45,5 грн.

Белый лук в октябре продают в супермаркетах в среднем по 45,60 грн. Отметим, что месяцем ранее его цена составляла 38,84. Выходит, что с начала к середине осени этот овощ подорожал на 6,76. При этом добавим, что в период с июля по август лук подешевел более чем в два раза — цена упала со 112 до 61 гривны.

Молодая капуста также взлетела в цене в этом месяце. Сейчас этот овощ продают по 21,36 грн. В сентябре стоимость одного килограмма капусты составлял 16,88. Таким образом разница за это время составляет 4,48.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине прогнозируют изменение цен сразу на пять категорий товаров. В то же время есть продукты, которые будут только дорожать.