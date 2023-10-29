Їх купує майже кожен: в Україні подорожчали три популярні овочі

Названі середні ціни у супермаркетах

У жовтні у великих українських супермаркетах подорожчали деякі популярні овочі, включаючи огірки, цибулю та молоду капусту. Один із них виріс у ціні більш ніж на 40 гривень.

На сайті Мінфін зазначають, що підвищення вартості цих овочів було зафіксовано також і минулого місяця. Наразі тенденція подорожчання продовжується. Втім, це абсолютно нормальне сезонне явище.

Найбільше в період із вересня по жовтень подорожчали огірки. Наразі середня вартість цього овочу становить 66,99 гривні за один кілограм. Місяцем раніше його продавали по 21,49. Таким чином, за цей час огірки стали дорожчими на 45,5 грн.

Білу цибулю у жовтні продають у супермаркетах у середньому по 45,60 грн. Зазначимо, що на місяць раніше її ціна становила 38,84. Виходить, що з початку до середини осені цей овоч подорожчав на 6,76. При цьому додамо, що в період з липня по серпень цибуля подешевшала більш ніж удвічі — ціна впала зі 112 до 61 гривні.

Молода капуста також злетіла в ціні цього місяця. Нині цей овоч продають по 21,36 грн. У вересні вартість одного кілограма капусти складала 16,88. Таким чином, різниця за цей час становить 4,48.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні прогнозують зміну цін одразу на п’ять категорій товарів. Водночас є продукти, які лише дорожчатимуть.