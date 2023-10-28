В Україні злетіли ціни на помідори: в чому причина і на що чекати далі

Ринок незабаром наповниться імпортними помідорами

У середині літа помідори стрімко дешевшали з кількох причин. Однак зараз ціни на цей овоч інтенсивно зростають.

Аналітики проєкту EastFruit пояснили, чому дорожчають помідори та чого очікувати від цін надалі. За їх словами, подорожчання тепличного томату розпочалося ще минулого тижня.

Аналітики вважають, що причина подорожчання полягає у зниженні пропозиції на ринку через високий попит на томати. Наразі тепличні помідори коштують близько 55–56 гривень за кілограм, що в середньому на 17% дорожче, ніж минулого тижня.

Постачання томатів з місцевих теплиць станом на кінець жовтня нестабільні та малооб’ємні. До того, через похолодання сповільнився і процес дозрівання помідорів у теплицях, а постачання овочів із парникових теплиць зовсім припинилося. Компенсувати дефіцит продукту за рахунок імпортних помідорів продавцям поки що не вдається.

В результаті цього томати продають за ціною, яка в середньому вища на 20%, ніж у жовтні 2022 року. При цьому експерти стверджують, що подорожчання місцевого томату почало провокувати зростання постачання із зовнішнього ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які овочі подорожчають в Україні найближчим часом. Названо причини та приблизні ціни.