Цей товар стане дефіцитними? Що буде з цінами в Україні надалі

Дешевшатиме ця продукція буде лише в наступному році

Вартість деяких товарів невпинно росте протягом осені й здорожчання не обійшло курячі яйця. Експерт пояснює це сезонним чинником.

Як каже керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович для РБК-Україна, ціни зростатимуть до грудня, бо починаючи з осені птиця перестає нестись. Вартість буде потроху падати, коли на ринок почне виходити пропозиція з господарств.

"Традиційно споживча ціна на яйця починає зростати з осені, коли кури перестають нестись, відповідно пропозиція на ринку зменшується. З квітня ціни починають поступово опускатися, коли на ринок виходить продукція з господарств населення", — повідомила Попович.

Вона зауважує, що на ціноутворення також впливатиме витрати енергії.

"Наші оператори прогнозують поступове продовження сезонного подорожчання цієї продукції вже наступного тижня та до грудня місяця включно", — пояснила експерт.

Однак, за її словами, передумов для дефіциту та різкого подорожчання на ринку яєць в Україні поки що немає через збільшення поголів'я птиці у приватних господарствах та у великих комерційних птахофабриках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні буде дорожчати картопля.