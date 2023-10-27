Этот товар станет дефицитным? Что будет с ценами в Украине дальше

Дешеветь эта продукция будет только в следующем году

Стоимость некоторых товаров постоянно растет в течение осени и подорожание не обошло куриные яйца. Эксперт объясняет это сезонным фактором.

Как говорит руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович для РБК-Украина, цены будут расти до декабря, потому что начиная с осени птица перестает нестись. Стоимость будет понемногу падать, когда на рынок начнет выходить предложение из хозяйств.

"Традиционно потребительская цена на яйца начинает расти с осени, когда куры перестают нестись, соответственно, предложение на рынке уменьшается. С апреля цены начинают постепенно опускаться, когда на рынок выходит продукция из хозяйств населения", — сообщила Попович.

Она отмечает, что на ценообразование также будет влиять затраты энергии.

"Наши операторы прогнозируют постепенное продление сезонного подорожания этой продукции уже на следующей неделе и до декабря месяца включительно ", — пояснила эксперт.

Однако, по ее словам, предпосылок для дефицита и резкого подорожания на рынке яиц в Украине пока нет из-за увеличения поголовья птицы в частных хозяйствах и крупных коммерческих птицефабриках.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине будет дорожать картофель.