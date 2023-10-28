В Украине взлетели цены на помидоры: в чем причина и чего ждать дальше

Рынок вскоре наполнится импортными помидорами

В середине лета помидоры стремительно дешевели по нескольким причинам. Однако сейчас цены на этот овощ интенсивно растут.

Аналитики проекта EastFruit объяснили почему дорожают помидоры и чего ожидать от цен в дальнейшем. По их словам, подорожание тепличного томата началось еще на прошлой неделе.

Аналитики считают, что причина подорожания заключается в снижении предложения на рынке из-за высокого спроса на томаты. Сейчас тепличные помидоры стоят около 55–56 гривен за килограмм, что в среднем на 17% дороже, чем на прошлой неделе.

Поставки томатов из местных теплиц по состоянию на конец октября нестабильные и малообъемные. Более того, из-за похолодания замедлился и процесс созревания помидоров в теплицах, а поставки овоща из парниковых теплиц и вовсе прекратились. Компенсировать дефицит продукта за счет импортных помидоров продавцам пока что не удается.

В результате этого томаты продают по цене, которая в среднем выше на 20%, чем в октябре 2022 года. При этом эксперты утверждают, что подорожание местного томата стало провоцировать рост поставок с внешнего рынка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие овощи подорожают в Украине в ближайшее время. Названы причины и примерные цены.