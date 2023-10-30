Популярний продукт в Україні здорожчав на 20 гривень за місяць: що буде надалі

Є деякі чинники, що впливають на ціноутворення

Вартість деяких товарів постійно буде рости протягом осені. У це список потрапила і варена ковбаса. Найдорожчий продукт продається за ціною 381 гривні.

Згідно з даними Minfin, можна дізнатись в яких магазинах України є найдешевша продукція з шести видів — ковбаса варена Алан лікарська та молочна, ковбаса варена Ашан молочна та лікарська, ковбаса варена Глобино лікарська й ковбаса варена Ювілейний молочна. Між деякими товарами різниця у вартості досить велика.

Ціни на продукти у жовтні

Ковбаса варена Алан лікарська 1 кг: Metro продає за ціною 306,90 грн, Auchan — 306,90 грн, Novus — 279,00 грн, Varus — 344,90 грн, а Megamarket — 381,60 грн. Середня її вартість складає 323,86 гривні.

Ковбаса варена Алан молочна 1 кг: Novus — 109,00 грн, Metro — 118,69 грн, а Varus — 114,80 грн. Середня її ціна є 114,16 гривні.

Ковбаса варена Ашан лікарська в Auchan можна придбати за ціною 280,90 гривні. А така сама ковбаса, але вже молочна, лежить на прилавку з цінником 279 гривні.

Ковбаса варена Глобино лікарська в Auchan продається в ціні 246 гривні.

Ковбаса варена Ювілейний молочна є найдешевшою серед інших товарів — у Varus її можна купити за 99,90 гривні.

А у жовтні вартість ковбаси була такою:

Ковбаса варена Алан лікарська 1 кг — 316,19 грн;

Ковбаса варена Алан молочна 400 гр — 116,27 грн;

Ковбаса варена Ашан лікарська 1 кг — 252,79 грн;

Ковбаса варена Ашан молочна 1 кг — 279,00 грн;

Ковбаса варена Глобино лікарська 1 кг — 220,88 грн;

Ковбаса варена Ювілейний молочна 400 гр — 76,57 грн.

Що кажуть фахівці

"М’ясо продовжить зростати в ціні не лише через підвищення вартості витрат на його виробництво, а й через скасування фіксованого курсу долара. Найбільше піднялася собівартість свинини, сала та яловичини", — пояснює директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть в Україні курячі яйця дефіцитними.