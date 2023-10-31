Комуналка, виплати ВПО та компенсація за житло: що ще зміниться з 1 листопада

Останній осінній місяць принесе українцям нові зміни, переважно хороші

Останній осінній місяць 2023 року принесе українцям нові зміни. Для когось вони виявляться досить важливими, а для когось будуть навіть непомітними

"Телеграф" розбирався, на що чекати українцям з початку листопада. І хоча змін буде небагато, деяких українців це серйозно торкнеться.

Комуналка подорожчає, але лише для деяких

В Україні, як і раніше, діє мораторій на зростання тарифів на комунальні послуги, тож підвищення цін на них можна не побоюватися, а споживачі "блакитного" палива від "Нафтогазу", як і раніше, платитимуть 7,96 грн за 1 кубометр.

Після колишнього підвищення тарифу на електроенергію, її ціна поки не зростатиме і становитиме 2,64 грн за 1 кВт, щоправда, тільки для населення, а от малі непобутові споживачі платитимуть більше, наприклад, клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі":

за I клас напруги – 638,6 копійки за кВт·год із ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кВт·год із ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

І клас напруги – 661,5 копійки за кВт·год із ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кВт·год із ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

І клас напруги – 668,9 копійки за кВт·год із ПДВ;

II клас напруги – 843,4 копійки за кВт·год із ПДВ.

Тарифи для решти споживачів поки залишаться незмінними, хіба що через обсяг споживання суми у квитанціях будуть більшими в рази.

Якщо ви побоюєтеся, що навіть за нинішніми тарифами комунальні платежі будуть надто високими, можна подумати про оформлення субсидії на опалювальний сезон, що зробити тепер стало простіше та доступніше буде у листопаді.

Виплати ВПО зміняться, але є нюанс

Також з 1 листопада зміниться порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Тепер вона призначатиметься кожному члену сім’ї, який має на неї право, як і раніше, але вся сума нараховуватиметься на банківський рахунок лише одного члена сім’ї – уповноваженого на це іншими.

Щоправда, це стосуватиметься лише тих ВПО, які звернуться за призначенням допомоги вперше, починаючи з 1 листопада, люди, які вже отримують допомогу, отримуватимуть її, як і раніше, на індивідуальні банківські рахунки.

При цьому суми виплат не зміняться і, як і раніше, становитимуть 2000 гривень для дорослих та працездатних осіб та 3000 – для дітей та осіб з інвалідністю.

Також не варто чекати у листопаді і зростання пенсій – її розмір залишиться тим самим.

За зруйноване житло заплатить держава

З 1 листопада почне діяти механізм держпрограми "єВідновлення", який передбачає виплату компенсації за знищене під час бойових дій житло. Подавши відповідну заяву та документи, що підтверджують втрату в сервісі "Дія", українці можуть отримати сертифікат на отримання аналогічного житла, купленого за держрахунок, або гроші для самостійної купівлі.

Щоправда, сума, яку можна отримати за цією програмою, обмежується 200 тисячами гривень, і послуга поки що доступна лише для власників житла на неокупованій території України, де не ведуться активні бойові дії. Згодом компенсація стане доступною для всіх.

Військовий стан не зміниться, а платитимуть військовим так само

Нічого не зміниться з 1 листопада і у воєнному стані та мобілізації українців. Призову та мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, а сама мобілізація триватиме як мінімум до 15 листопада 2023 року, як і дія військового стану.

Повномасштабна збройна агресія рф проти України продовжується, тому терміни мобілізації та військового стану, ймовірно, будуть продовжені ще на 90 днів.

При цьому грошові виплати військовослужбовцям та мобілізованим залишаться незмінними.

Жіночих купе побільшає

Також у листопаді "Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів із жіночими купе, ними стануть

№17/18 Харків – Ужгород;

№29/30 Київ – Ужгород;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№26/236 Одеса – Рахів.

Тим часом у листопаді, на думку банкірів, може помітно змінитись курс долара. Так, за американську валюту в листопаді можуть давати на готівковому ринку до 39 гривень.