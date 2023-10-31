Берети, кепі і не тільки: наймодніші головні убори на листопад (фото)

Названі головні тренди на листопад

Дуже важливою складовою осіннього та зимового гардеробу є головні убори. У холодний сезон важливо берегти голову, але також не варто забувати про стиль. На піку трендів восени 2023 року виявилися модні берети, шапки, кепі та панами, вони здатні зробити ваш образ не тільки теплим і затишним, але й стильним.

Перед тим, як вирушати по обновки на зимовий сезон, потрібно розібратися, що буде в тренді, пише bigmir.net. Які кольори, фасони та моделі наймодніші у сезоні 2023/2024.

В’язані та трикотажні шапки

Шапки біні давно підкорили серця модниць у всьому світі. Цього сезону на піку популярності в’язані та трикотажні шапки біні базових відтінків. Вони здатні довершити як елегантний образ з пальто, так і спортивніший стиль з курткою або дублянкою.

Берети

Берети — це завжди про романтичність та елегантність. Модницям пропонують широкий асортимент беретів різних фасонів та відтінків, так що точно знайдете щось до душі. Головні тренди в беретах спрямовані на зручність та натуральність матеріалів – сміливо вибирайте вовняні, кашемірові та фетрові.

Панами

Забавні різнокольорові панами стали справжнім хітом, вони залишаються актуальними і цього сезону. Такий головний убір, особливо яскравого відтінку та плюшевої фактури, точно підкреслить вашу індивідуальність і зробить образ кокетливим та грайливим.

Кепі

Кепі це так звана шапка з козирком. Цей головний убір чудово доповнить образ якщо ви віддаєте перевагу класичному стилю та витонченості в образах. Цього сезону в тренді шкіряні та фетрові кепі з декоративними елементами та брошками.

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