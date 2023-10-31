Субсидія для пенсіонерів: які є особливості подачі документів

Сума пенсії впливає на розмір обов’язкового платежу, різницю з цифрами у платіжці покриває субсидія

Отримувати субсидію в Україні можуть ті люди, яким майновий стан не дозволяє оплачувати комунальні послуги в повному обсязі. Серед них чимало пенсіонерів. Для цієї категорії отримувачів при подачі заяви на отримання субсидії восени 2023 року є певні особливості.

За даними Урядового порталу, для пенсіонерів враховується виплата пенсії за серпень 2023 року. Вона впливає на суму субсидії. Зазначимо, що якщо пенсіонер проживає та зареєстрований в житлі один, він подає тільки заяву та декларацію. При наявності реєстрації інших осіб — потрібні документи про їх непроживання або вони впливатимуть на суму субсидії та можливість її призначення.

Такими документами можуть бути:

довідка з навчання або роботи в іншому населеному пункті,

довідки від ОСББ чи управляючої компанії про непроживання особи,

акт обстеження умов проживання в домогосподарстві,

довідка про сплату за комунальні послуги чи договір оренди житла в іншому місці.

Зазначимо, що в разі смерті отримувача субсидії, якщо в домогосподарстві є інші члени з урахуванням яких вона призначалась, суму можуть виплатити якщо:

субсидія була призначена

подана заява на таку виплату протягом 3 місяців після смерті.

Оформити субсидію можна особисто в Пенсійному фонді, надіславши поштою заяву та декларацію, в електронній формі на порталі ПФУ та "Дія". Доступне заповнення через додаток Пенсійного фонду або в виконавчому органі територіальної ради.

Раніше "Телеграф" розповідав, як впливають доходи чоловіка та дружини на виплату субсидії, навіть при роздільному проживанні.