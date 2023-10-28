Доходи подружжя при призначенні субсидії: у ПФУ вказали на важливі моменти

В опалювальний сезон допомога на оплату комуналки особливо актуальна

Українці мають право на отримання державної допомоги на оплату комунальних рахунків. Кожне домогосподарство має сплачувати обов’язковий платіж, а решту покриває житлова субсидія, при призначенні якої враховуються доходи сім’ї.

Про те, як враховуються доходи подружжя під час призначення допомоги на оплату комуналки, нагадав ПФУ, пише Урядовий портал. Там наголосили, що житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та розраховується на всіх членів домогосподарства.

"Водночас доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії й в тому випадку, коли їхнє зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства, оскільки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік по поважних причин не проживають спільно", — пояснили у ПФУ.

При цьому існує виняток з правил. Доходи подружжя можуть не враховуватися, якщо їм обом понад 60 років і вони проживають у сільській місцевості чи селищах міського типу, а зареєстроване/задеклароване чи фактичне місце проживання подружжя відрізняється від адреси домогосподарства (пункт 24 Положення).

Раніше "Телеграф" розповідав, про які зміни слід попереджати ПФУ, щоб не втратити субсидію. На повідомлення надається 30-денний термін.