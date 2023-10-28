Доходы супругов при назначении субсидии: в ПФУ указали на важные моменты

В отопительный сезон помощь на оплату коммуналки особенно актуальна

Украинцы имеют право на получение государственной помощи на оплату коммунальных счетов. Каждое домохозяйство должно платить обязательный платеж, а остальное покрывает жилищная субсидия, при назначении которой учитываются доходы семьи.

О том, как учитываются доходы супругов при назначении помощи на оплату коммуналки, напомнил ПФУ, пишет Урядовый портал. Там подчеркнули, что жилищная субсидия назначается исходя из количества зарегистрированных в жилом помещении лиц и рассчитывается на всех членов домохозяйства.

"В то же время доходы супругов учитываются при назначении жилищной субсидии и в том случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отлично от адреса домохозяйства, поскольку в соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины супруги считаются семьей и тогда, когда жена и муж по уважительным причинам не проживают вместе", — пояснили в ПФУ.

При этом, существует исключение из правил. Доходы супругов могут не учитываться, если им обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа, а зарегистрированное / задекларированное или фактическое место жительства супругов отличается от адреса домохозяйства (пункт 24 Положение).

Ранее "Телеграф" рассказывал, о каких изменениях следует предупреждать ПФУ, чтобы не потерять субсидию. На уведомление отводится 30-дневный срок.