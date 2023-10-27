Чтобы не потерять субсидию: о каких изменениях следует предупреждать ПФУ

Типы изменений о которых следует предупреждать Пенсионный фонд можно разделить на три типа — семейные, имущественные, коммунальные

В Украине продолжается получение гражданами жилищных субсидий. Они нужны для оплаты жилищно-коммунальных услуг тем, кто не может своими силами это потянуть. Заявление и декларация подаются в ПФУ в любой месяц, однако если у вас произошли изменения в материальном и семейном состоянии, об этом нужно сообщать Пенсионный фонд.

На уведомление отводится 30-дневный срок. Среди изменений, о которых нужно известить чиновников, — изменения в составе семьи, количества зарегистрированных и их социального статуса.

Также нужно сообщать об имущественных изменениях — одноразовой покупке на сумму более 50 тысяч гривен (в том числе и валютных операциях в сумме за год), или приобретении права собственности на имущество на такую сумму, получении в собственность транспорта, жилья в городе или поселении (бывшие пгт), получение одноразового дохода субсидированным гражданином или членом его семьи дохода более чем в 67,1 тыс. грн (25-кратный размер прожитого минимума), открытие депозита более чем на 100 тысяч.

Отдельно сообщается о коммунальных переменах — если добавились или исключались коммунальные услуги, изменились условия их предоставления, изменились управляющие или исполнители коммунальных услуг, было создано ОСМД. Для жителей оккупированных территорий или там, где идут боевые действия, срок подачи информации — в течение месяца после прекращения военного положения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с субсидиями в ноябре. Желающие получить выплаты в полном объеме на отопительный период 23/24 должны представить документы до конца месяца.