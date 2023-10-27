Щоб не втратити субсидію: про які зміни треба попереджати ПФУ

Типи змін про які треба попереджати Пенсійний фонд можна розділити на три типи — сімейні, майнові, комунальні

В Україні триває отримання громадянами житлових субсидій. Вони потрібні на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто не може самотужки це потягнути. Заява та декларація подаються в ПФУ в будь-який місяць, однак якщо у вас відбулися зміни в матеріальному та сімейному стані, про це потрібно повідомляти Пенсійний фонд.

На повідомлення відводиться 30-денний термін. Серед змін, про які треба сповістити чиновників — зміни у складі сім'ї, кількості зареєстрованих та їхнього соціального статусу.

Також треба повідомляти про майнові зміни — одноразову покупку на суму в понад 50 тисяч гривень (в тому числі і валютні операції в сумі за рік), або набуття права власності на майно на таку суму, отримання у власність транспорту, житла в місті чи поселенні (колишні смт), отримання одноразового доходу субсидійованим громадянином або членом його родини доходу в понад 67,1 тис. грн (25-кратний розмір прожитмінімуму), відкриття депозиту на понад 100 тисяч.

Окремо повідомляється про комунальні зміни — якщо додались чи виключились комунальні послуги, змінились умови їх надання, змінились управителі чи виконавці комунальних послуг, було створене ОСББ. Для мешканців окупованих територій чи там де йдуть бойові дії термін подання інформації — протягом місяця після припинення воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде із субсидіями в листопаді. Бажаючі отримати виплати в повному обсязі на опалювальний період 23/24 мають подати документи до кінця місяця.