Жовтень закінчується: за скільки днів можна отримати субсидію

Субсидія покриває різницю в нарахуванні комуналки та сумі обов'язкового платежу

В жовтні в Україні почали розраховувати субсидії на опалювальний період. Для тих, хто вже отримував такий вид допомоги протягом літа або бачив нарахування у "0 грн", їх продовжать автоматично.

Як пишуть "Факти", субсидія за жовтень нараховує частину місяця без опалення — 15 днів. Тривалість опалювального періоду визначена з 16 жовтня, тобто 16 днів. Кількість днів, які по факту надавалась послуга опалення на суму субсидії не впливає.

Триватиме опалювальний період до 30 квітня, це місяць закінчення опалювального сезону, і сума субсидії цього місяця також буде складатися з опалювальної та неопалювальної частини. Аби отримати всю суму державної допомоги на оплату послуг ЖКГ з урахуванням жовтня, в українців є ще місяць — при подачі документів та призначенні субсидії протягом листопада, нарахування відбуватиметься за весь опалювальний період, що триває з 1 жовтня.

Тим, хто звернеться по субсидію після 30 листопада, в разі призначення суми нараховуватимуть з місяця звернення. Варто зазначити — аби отримати цей вид допомоги, треба мати на нього право.

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