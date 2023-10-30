Октябрь заканчивается: за сколько дней можно получить субсидию

Субсидия покрывает разницу в начислении коммуналки и сумме обязательного платежа

В октябре в Украине начали рассчитывать субсидии на отопительный период. Для тех, кто уже получал такой вид помощи в течение лета или видел начисления в "0 грн", они будут продолжены автоматически.

Как пишут "Факты", субсидия за октябрь насчитывает часть месяца без отопления — 15 дней. Продолжительность отопительного периода определена с 16 октября, то есть 16 дней. Количество дней, которые по факту предоставлялась услуга отопления, на сумму субсидии не влияет.

Продлится отопительный период до 30 апреля, это месяц окончания отопительного сезона, и сумма субсидии этого месяца также будет состоять из отопительной и неотапливаемой части. Чтобы получить всю сумму государственной помощи на оплату услуг ЖКХ с учетом октября, у украинцев еще месяц — при подаче документов и назначении субсидии в течение ноября, начисление будет происходить за весь отопительный период, который длится с 1 октября.

Тем, кто обратится за субсидией после 30 ноября, в случае назначения суммы будут начисляться с месяца обращения. Стоит отметить, чтобы получить этот вид помощи, нужно иметь на него право.

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