Субсидия для пенсионеров: каковы особенности подачи документов

Сумма пенсии влияет на размер обязательного платежа, разницу с цифрами в платежке покрывает субсидия

Получать субсидию в Украине могут те люди, которым имущественное положение не позволяет оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. Среди них немало пенсионеров. Для этой категории получателей при подаче заявления на получение субсидии осенью 2023 есть определенные особенности.

По данным Правительственного портала, для пенсионеров учитывается выплата пенсии за август 2023 года. Она оказывает влияние на сумму субсидии. Отметим, что если пенсионер проживает и зарегистрирован в жилье один, он представляет только заявление и декларацию. При наличии регистрации других лиц — нужные документы об их непроживании или они будут влиять на сумму субсидии и возможность ее назначения.

Такими документами могут быть:

справка по обучению или работе в другом населенном пункте,

справки от ОСМД или управляющей компании о непроживании лица,

акт обследования условий проживания в домохозяйстве,

справка об оплате коммунальных услуг или договор аренды жилья в другом месте.

Отметим, что в случае смерти получателя субсидии, если в домохозяйстве есть другие члены, с учетом которых она назначалась, сумму могут выплатить, если:

субсидия была назначена

подано заявление на такую выплату в течение 3 месяцев после смерти.

Оформить субсидию можно лично в Пенсионном фонде, отправив по почте заявление и декларацию, в электронной форме на портале ПФУ и "Дие". Доступное заполнение через приложение Пенсионного фонда или в исполнительном органе территориального совета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как влияют доходы супругов на выплату субсидии, даже при раздельном проживании.