Розмір буде індивідуальним: українцям виплатять гроші, якщо вони відремонтували пошкоджене війною житло

Заяву можна подати в електронному вигляді

У 2024 році деякі українці можуть розраховувати на соціальні виплати, якщо вони самостійно зробили ремонт у пошкодженому будинку чи квартирі внаслідок російської агресії.

Як повідомляється на сайті ВР, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10063, у якому мовиться про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією росії проти України.

Компенсаційний механізм буде таким самим, як і в інших категоріях програми "ЄВідновлення" – заяву потрібно буде подати через портал "Дія", потім її розгляне комісія та визначить розмір виплати.

"Надання грошових коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації зі спеціальним режимом використання для виконання робіт, пов’язаних з будівництвом, на пошкодженому об’єкті нерухомого майна з метою його відновлення та/або придбання будівельної продукції для виконання таких робіт", — мовиться на сайті.

Варто зауважити, що закон набуває чинності 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці, які виявили ініціативу та надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям, можуть отримати компенсацію.