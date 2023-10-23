Українки можуть отримати 7 тисяч гривень: за яких умов та що треба робити

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Батьки за різних причин можуть отримати різні соціальні допомоги. Деякі організації здійснюють виплати українським громадянам, які перебувають у скрутному становищі через широкомасштабну агресію росії.

Як мовиться у повідомленні Харківського обласного клінічного перинатального центру, ця фінансова підтримка адресується жінкам, які чекають на пологи або вже стали матерями. Її максимальний розмір складає 200 доларів (7 тисяч гривень).

Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги надає допомогу у розмірі 200 доларів (майже 7 тисяч гривень) і реєстрація на виплату триватиме до 15 листопада 2023 року.

Гроші отримають жінки з Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської області.

Варто зауважити, що виплати надаватимуть українкам, які перебувають на 28-му тижні вагітності та тим, хто вже народив, але від моменту пологів минуло не більше шести тижнів.

Що треба робити для того, аби виплата була здійснена

Потрібно зареєструватися за посиланням і подати такі документи:

ІПН;

паспорт — першу сторінку (або ID-картку);

свідоцтво про народження дитини або сторінку першого та останнього візиту з обмінної картки;

довідку, яка підтверджує статус громадянки (інвалідність, ВПО тощо).

Гроші українкам нарахують на IBAN за декілька тижнів після того, як мине кінцева дата реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку щомісячну допомогу отримають батьки під час воєнного стану.