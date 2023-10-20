Скільки отримають батьки, що усиновили дитину: сума розподілена на 3 роки

Батькам треба звернутись до служби у справах дітей

В Україні є можливість отримати грошову допомогу на дітей. Однією з таких є виплата у разі усиновлення дитини. Максимальний розмір нарахування складає понад 40 тисяч гривень.

На таку допомогу можуть розраховувати родини, які усиновили та виховують дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення, мовиться у законі "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Сума буде надходити частинами.

Які є нюанси при затвердженні виплати допомоги для батьків:

Якщо ж усиновлювачами дитини є подружжя, право на виплату отримує один із них (на власний розсуд). Однак держдопомога не надається тим сім’ям, у яких один із подружжя усиновив дитину своєї дружини або свого чоловіка.

"Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини", — мовиться у законі.

У разі, якщо в сім'ї буде 2 дитини, то виплата буде подвійною і її розмір не змінюватиметься.

Розмір такої виплати на дитину складає:

Повна сума виплати є 41 280 гривень і вона розподіляється так:

10320 грн – одноразово;

– одноразово; 860 грн/місяць – протягом наступних 36 місяців.

Допомога надходитиме батькам протягом трьох років із моменту усиновлення дитини.

Окрім того, нарахування здійснюватиметься попри інші додаткові гроші. Але допомогу не будуть виплачувати у разі смерті дитини.

Батькам для подання документів треба звертатись до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава може виплатити гроші безробітним.