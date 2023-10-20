Сколько получат родители, что усыновили ребенка: сумма распределена на 3 года

Родителям следует обратиться в службу по делам детей

В Украине есть возможность получить денежную помощь на детей. Одной из таких является выплата при усыновлении ребенка. Максимальный размер начисления составляет более 40 тысяч гривен.

На такую помощь могут рассчитывать семьи, которые усыновили и воспитывают ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, или ребенка, родители которого дали согласие на его усыновление, говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми". Сумма будет поступать по частям.

Какие нюансы при утверждении выплаты помощи для родителей:

Если же усыновителями ребенка являются супруги, право на выплату получает один из них (по своему усмотрению). Однако госпомощь не предоставляется тем семьям, в которых один из супругов усыновил ребенка своей жены или своего мужа.

"Помощь при усыновлении ребенка предоставляется в размере, установленном для выплаты помощи при рождении ребенка ", — говорится в законе.

В случае, если в семье будет 2 ребенка, выплата будет двойной и ее размер не будет меняться.

Размер такой выплаты на ребенка составляет:

Полная сумма выплаты составляет 41 280 гривен и она распределяется так:

10320 грн – одноразово;

– одноразово; 860 грн/месяц – в течение следующих 36 месяцев.

Помощь будет поступать родителям в течение трех лет с момента усыновления ребенка.

Кроме того, начисление будет осуществляться, несмотря на другие дополнительные деньги. Но помощь не будет выплачиваться в случае смерти ребенка.

Родителям для подачи документов следует обращаться в службу по делам детей по месту жительства ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство может выплатить деньги безработным.