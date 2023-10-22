Українських ВПО можуть змусити повернути гроші: у яких випадках це станеться

Держава може повернути гроші через суд

В Україні, попри воєнний стан, продовжують виплати соціальної допомоги, проте трапляються ситуації, коли на цьому намагаються нажитися. Наприклад, днями суд ухвалив рішення про покарання чоловіка, який неправомірно отримував допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомляє ТСН, у рішенні Томаківського районного суду Дніпропетровської області йдеться, що чоловік за порадою знайомого, який запропонував йому "заробити легких грошей", оформив статус ВПО, доки проживав у селі Томаківка.

Однак там він проживав лише місяць, а вже в листопаді 2022 року повернувся на попереднє місце проживання до Марганця, але не повідомив про це соціальні служби. Тобто до серпня 2023 року він отримував соціальну допомогу, не маючи на те права. Усього йому виплатили 30 тисяч гривень.

Після того, як цей факт розкрився, чоловік отримав виклик до суду. Зрештою суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу (шахрайство) та засудив його до двох років позбавлення волі. Пізніше термін замінили на рік випробувального терміну, проте отримані 30 тисяч гривень йому все одно доведеться повернути.

Хоча в цьому випадку йдеться про навмисну змову з метою отримання грошей, але періодично трапляються ситуації, коли люди забувають повідомити про зміну свого соціального статусу. Тому варто пам’ятати, що якщо виплати виходять необґрунтовано, то держава знайде спосіб повернути ці гроші.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що країна в Європі виплатить українським біженцям гроші для повернення додому. Влада країни озвучила головну умову.