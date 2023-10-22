Украинских ВПЛ могут заставить вернуть деньги: в каких случаях это произойдет

Государство может вернуть деньги через суд

В Украине несмотря на военное положение продолжают выплаты социальной помощи, однако случаются ситуации, когда на этом пытаются нажиться. Например, на днях суд принял решение о наказании мужчины, который неправомерно получал помощь для внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ).

Как сообщает ТСН, в решении Томаковского районного суда Днепропетровской области говорится, что мужчина по совету знакомого, который предложил ему "заработать легких денег", оформил статус ВПЛ, пока проживал в селе Томаковка.

Однако там он проживал лишь месяц, а уже в ноябре 2022 вернулся на предыдущее место проживания в Марганец, но не сообщил об этом социальным службам. То есть до августа 2023 года он получал социальную помощь, не имея на то права. Всего ему выплатили 30 тысяч гривен.

После того как этот факт вскрылся, мужчина получил вызов в суд. В конечном итоге суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество) и приговорил его к двум годам лишения свободы. Позже срок заменили на год испытательного срока, однако полученные 30 тысяч гривен ему все равно придется вернуть.

Хотя в данном случае речь идет об умышленном сговоре с целью получения денег, но периодически случаются ситуации, когда люди забывают уведомить о смене своего социального статуса. Поэтому стоит помнить, что если выплаты получаются необоснованно, то государство найдет способ вернуть эти деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что страна в Европе выплатит украинским беженцам деньги для возвращения домой. Власти страны озвучили главное условие.