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Украинки могут получить 7 тысяч гривен: при каких условиях и что нужно делать

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Украинская гривна
Украинская гривна. Фото Украинское радио

Надо заполнить анкету на сайте

Родители по разным причинам могут получить разные социальные помощи. Некоторые организации осуществляют выплаты украинским гражданам, которые находятся в затруднительном положении из-за широкомасштабной агрессии россии.

Как говорится в сообщении Харьковского областного клинического перинатального центра, эта финансовая поддержка адресуется женщинам, которые ждут роды или уже стали матерями. Ее максимальный размер составляет 200 долларов (7 тысяч гривен).

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Бюро USAID BHA по гуманитарной помощи оказывает помощь в размере 200 долларов (около 7 тысяч гривен) и регистрация в рассрочку продлится до 15 ноября 2023 года.

Деньги получат женщины из Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Стоит отметить, что выплаты будут предоставляться украинкам, которые находятся на 28-й неделе беременности и уже родившим, но с момента родов прошло не более шести недель.

Что нужно делать для того, чтобы выплата была произведена

Следует зарегистрироваться по ссылке и подать следующие документы:

  • ИНН;
  • паспорт – первую страницу (или ID-карту);
  • свидетельство о рождении ребенка или страницу первого и последнего визита с обменной карты;
  • справку, подтверждающую статус гражданки (инвалидность, ВПЛ и т.п.).

Деньги украинкам начислят на IBAN через несколько недель после того, как пройдет конечная дата регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую ежемесячную помощь получат родители во время военного положения.

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#Помощь #Социальные выплаты #Социальная помощь #Выплаты