Майже 1 тисяча гривень щомісяця: хто з українців має право на компенсацію

Сума для кожного українця буде розраховуватись індивідуально

Українці, які виявили ініціативу та надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям із ТОТ чи зон проведення воєнних (бойових) дій, можуть за кожну особу отримувати по 900 гривень за 30 днів, та 930 гривень — за 31 день.

Як мовиться на сайті Безоплатна правова допомога", компенсація надається для покриття витрат, пов'язаних з безоплатним розміщенням ВПО. Однак за деяких причин її можуть не виплатити.

Компенсація надається фізичним особам — громадянам України, які є:

власниками житла, або їх представниками;

наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності;

спадкоємцями, які прийняли спадщину і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях ВПО, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України (далі — особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб).

Компенсація надається за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Як людини оформити компенсацію

вони мають внести відомості щодо таких приміщень, доступних для безоплатного розміщення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, до вебресурсу "Прихисток";

або подати таку інформацію до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації.

Особи, що розмістили ВПО, зобов’язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 Порядку до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.

Таке повідомлення можна подати в паперовому вигляді або в електронній формі.

Отримання виплати

Не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця людина має подати заяву за формою згідно з додатком 2 Порядку. Заява подається в паперовій або електронній формі на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією.

Після того особи виконавчого органу мають перевірити правдивість наведених у заяві відомостей шляхом відвідування місця розміщення ВПО. Перевіряти будуть:

таке розміщення,

його безоплатність,

кількість розміщених осіб та умови їх проживання,

документи, що посвідчують особу,

свідоцтво про народження малолітньої дитини, яка є внутрішньо переміщеною особою (у тому числі електронне відображення інформації, що міститься у таких документах),

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи.

Як розраховується така виплата

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи. З 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року сума компенсації визначається: 30 гривень за кожну людину в день. Тобто, на одну людину за 30 днів – 900 грн, за 31 день – 930 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те. що жителі трьох областей можуть розраховувати на виплату в розмірі 6 тисяч гривень.