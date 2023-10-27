Почти 1 тысяча гривен ежемесячно: кто из украинцев имеет право на компенсацию

Сумма для каждого украинца будет рассчитываться индивидуально

Украинцы, которые проявили инициативу и предоставили временное жилье внутренним переселенцам из ВОТ или зон проведения военных (боевых) действий, могут за каждое лицо получать по 900 гривен за 30 дней и 930 гривен — за 31 день.

Как говорится на сайте "Бесплатная правовая помощь", компенсация предоставляется для покрытия расходов, связанных с безвозмездным размещением ВПЛ. Однако по некоторым причинам ее могут не выплатить.

Компенсация предоставляется физическим лицам — гражданам Украины, которые являются:

собственниками жилья или их представителями;

нанимателями (арендаторами) жилья государственной или коммунальной собственности;

наследниками, принявшими наследство и безвозмездно размещавшими в своих жилых помещениях ВПЛ, кроме членов своей семьи в понимании Семейного кодекса Украины (далее — лица, разместившие внутренне перемещенные лица).

Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности собственника жилого помещения за жилищно-коммунальные услуги.

Как человеку оформить компенсацию

они должны внести сведения относительно таких помещений, доступных для бесплатного размещения в соответствующей административно-территориальной единице, в веб-ресурс "Прихисток" ;

или подать такую информацию в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районной в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации.

Лица, разместившие ВПЛ, обязаны не позднее чем на следующий рабочий день со дня размещения подать уведомление по форме согласно приложению 1 Порядка в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районного в г. Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту расположение жилого помещения.

Это сообщение можно подать в бумажном виде или в электронной форме.

Получение выплаты

Не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца человек должен подать заявление по форме согласно приложению 2 Порядка. Заявление подается в бумажной или электронной форме по электронному адресу, определенному исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета, районной в г. Киеве госадминистрацией, соответствующей военной администрацией.

После этого лица исполнительного органа должны проверить правдивость приведенных в заявлении сведений путем посещения места размещения ВПЛ. Проверять будут:

такое размещение,

его безвозмездность,

количество размещенных лиц и условия их проживания,

документы, удостоверяющие личность,

свидетельство о рождении малолетнего ребенка, который является внутренне перемещенным лицом (в том числе электронное отображение информации, содержащейся в таких документах),

справки о взятии на учет внутриперемещенного лица или электронной справки, подтверждающей факт внутреннего перемещения и взятия на учет такого лица.

Как рассчитывается такая выплата

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение предоставлялось для размещения внутри перемещенного лица. С 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года сумма компенсации определяется: 30 гривен за каждого человека в день. То есть, на одного человека за 30 дней – 900 грн., за 31 день – 930 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители трех областей могут рассчитывать на выплату в размере 6 тысяч гривен.