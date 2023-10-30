Размер будет индивидуальным: украинцам выплатят деньги, если они отремонтировали поврежденное войной жилье

Заявление можно подать в электронном виде

В 2024 году некоторые украинцы могут рассчитывать на социальные выплаты, если они самостоятельно сделали ремонт в поврежденном доме или квартире в результате российской агрессии.

Как сообщается на сайте ВР, президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10063, в котором говорится о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины.

Компенсационный механизм будет таким же, как и в других категориях программы "ЕстьВостановление" (Ред. Более распространённый украинский вариант "ЄВідновлення") — заявление нужно будет подать через портал "Действие" (Ред. Более распространённый украинский вариант "Дія"), затем его рассмотрит комиссия и определит размер выплаты.

"Предоставление денежных средств путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования для выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления и/или приобретения строительной продукции для выполнения таких работ", — говорится на сайте.

Следует отметить, что закон вступает в силу 1 января 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы, проявившие инициативу и предоставившие временное жилье внутренним переселенцам, могут получить компенсацию.