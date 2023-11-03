Можете разом не жити, але…: як впливають доходи подружжя на субсидію

Визначення родини закріплене в Сімейному кодексі

Одружена пара вважається родиною, навіть якщо вони живуть окремо. Різне зареєстроване чи фактичне місце проживання при цьому не впливає на це.

Деталі повідомляє Пенсійний фонд. Зазначається, що коли субсидія призначається, на її суму впливають доходи обох членів подружжя. Виняток один — проживання в сільській місцевості чи селищах міського типу (поселеннях) в поважному віці — старше за 60 років. В такому випадку при призначенні житлової субсидії якщо один член подружжя має іншу фактичну чи зареєстровану адресу, ніж та на яку оформлюють державну допомогу, доходи можуть не враховуватися.

Що ж до ситуації, коли один з членів подружжя знаходиться за кордоном, то на Урядовому порталі зазначається, що дні перебування за кордоном під час періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування не враховуються в ті 60 днів після яких людина втрачатиме право на отримання субсидії. Соціальні нормативи комуналки на таких осіб в період перебування їх за кордоном не розраховуються.

Житлова субсидія призначається якщо люди навчались, безробітні, отримували соціальні виплати, надавали соцпослуги, були в полоні, місцях позбавлення волі, перебували у відпустці доглядаючи за дитиною, працювали. Доходи також враховуються під час призначення житлової субсидії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як дізнатися, призначили вам субсидію чи ні. Цим з минулого року займається Пенсійний фонд, тож інформація доступна на його порталі.