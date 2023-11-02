Немає роботи та потрібна субсидія: що можна зробити

На суму субсидії впливає дохід кожного члена домоволодіння

Українці, які не можуть в повному обсязі сплачувати за комунальні послуги через свої невеликі доходи, можуть подати заяву на отримання субсидії. Обов'язковою умовою для працездатних людей для отримання допомоги від держави є наявність зайнятості та сплата ЄСВ. Якщо ж так сталося, що людина втрачає роботу, то аби отримувати допомогу вона має бути на обліку в центрі зайнятості.

Є особливість для призначення субсидії офіційно зареєстрованим безробітним в період воєнного стану. В разі призначення допомоги по безробіттю, коли буде обчислюватися сума субсидії, то при підрахунках врахують суму допомоги, а не зарплати. Враховується розмір допомоги по безробіттю за повний місяць що передує місяцю зверненню по субсидію. У безоплатній правовій допомозі зазначають — за субсидією можна звернутися через місяць після першої виплати.

В розрахунку суми субсидії враховується 1 та 2 квартали 2023 року для опалювального періоду 23/24. Якщо протягом цього періоду особа що не мала роботи і була зареєстрована в державній службі зайнятості не менше ніж місяць субсидію нададуть. Якщо ж подавати на субсидію після 30 листопада, то доходи рахуватимуть за два квартали, що передують місяцю, який іде перед місяцем звернення за призначенням субсидій.

На це варто звернути увагу, адже навіть якщо людина не є отримувачем субсидії, але є членом тому володіння в разі втрати роботи та не набуття статусу безробітного офіційно, субсидію не нададуть. На призначення субсидії також впливає сплата ЄСВ протягом останніх трьох місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав які особливості є при отриманні субсидії пенсіонерами в опалювальний період 2023/2024. Також свої особливості є для внутрішньо переміщених осіб.