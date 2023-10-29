Субсидії в Україні: повний перелік послуг, на які можна отримати виплати

Іноді список послуг може змінюватись

В Україні триває виплата субсидій певним категоріям громадян. Для цих людей існує список житлово-комунальних послуг, на які можуть отримувати виплати.

Перелік цих послуг регулюється статтею 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги". Однак, іноді цей список змінюється. Про це повідомляють на офіційному сайті платформи Дія.

На сьогоднішній день держава може відшкодовувати витрати на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та зрідженого газу. Зокрема, внески:

за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку;

за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами у багатоповерхівках;

за керування багатоквартирною будівлею;

за постачання та розподіл природного газу, електрики та тепла, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, поводження з побутовими відходами;

на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зазначається, що субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива надають один раз на рік. Таку виплату можна отримати у випадку, якщо люди, які проживають разом, не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення і не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи можуть знадобитися українцям під час подання заяви на оформлення субсидії.