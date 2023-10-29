Субсидии в Украине: полный список услуг, на которые можно получить выплаты

Иногда список услуг может меняться

В Украине продолжается выплата субсидий определенным категориям граждан. Для этих людей существует список жилищно-коммунальных услуг, на которые они могут получать выплаты.

Перечень этих услуг регулируется статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах". Однако иногда этот список изменяется. Об этом сообщают на официальном сайте платформы "Дія".

На сегодняшний день государство может возмещать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. В частности, взносы:

за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, которые оказываются по индивидуальным договорам в многоэтажках;

за управление многоквартирным зданием;

за снабжение и распределение природного газа, электричества и тепла, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами;

на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Отмечается, что субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляют один раз в год. Такую выплату можно получить в случае, если проживающие вместе люди не получают коммунальную услугу по поставке тепловой энергии для централизованного отопления и не используют природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы могут потребоваться украинцам при подаче заявления на оформление субсидии.