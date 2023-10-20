Житлова субсидія для переселенців: які особливості отримання допомоги

Не всі доходи потрібно включати в декларацію

Триває призначення субсидій на опалювальний період. Весь жовтень їх перераховують та призначають наново. Серед тих категорій, які мають принести документи знову внутрішньо переміщені особи.

Переселенці мають право на отримання субсидії навіть якщо в них немає підписаного договору на оренду житла. В такому випадку потрібен додатковий документ — довідка ВПО про реєстрацію за цією адресою проживання. Окрім звичайних заяви та декларації, для тих хто має договір оренди, його також можна додати до пакета документів.

Загалом перелік документів складається з заяви, декларації про доходи та витрати (саме в цьому документі вказується скільки людей проживає), паспорта, реєстраційного номера платника податків і довідки про статус ВПО. Субсидію оформляти можна в сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАП або в уповноваженого в місцевій раді. Серед онлайн інструментів доступні: портал Пенсійного фонду, портал "Дія" та мобільний застосунок ПФУ.

У призначенні субсидії для ВПО є певна особливість. В перелік доходів цієї категорії не включається допомога від держави на проживання та гроші які отримуються від благодійних організацій, в тому числі у вигляді грантів на навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих людей, хто отримав призначення субсидії на початку неопалювального сезону, підтверджувати своє право додатково не потрібно. Їм пролонгують отримання житлової субсидії автоматично. Однак є виключення в разі зміни майнового стану чи складу родини. Про це треба повідомляти ПФУ у 30-денний термін.