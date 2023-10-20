Жилищная субсидия для переселенцев: какие особенности получения помощи

Не все доходы следует включать в декларацию

Идет назначение субсидий на отопительный период. Весь октябрь перечисляют и назначают заново. Среди категорий, которые должны принести документы вновь внутренне перемещенные лица.

Переселенцы имеют право на получение субсидии, даже если у них нет подписанного договора на аренду жилья. В таком случае требуется дополнительный документ — справка ВПЛ о регистрации по этому адресу проживания. Кроме обычных заявлений и деклараций, для тех, кто имеет договор аренды, его также можно добавить в пакет документов.

В общем, перечень документов состоит из заявления, декларации о доходах и расходах (именно в этом документе указывается, сколько человек проживает), паспорта, регистрационного номера налогоплательщика и справки о статусе ВПЛ. Субсидию оформлять можно в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или уполномоченного в местном совете. Среди онлайн инструментов доступны портал Пенсионного фонда, портал "Действие" и мобильное приложение ПФУ.

В назначении субсидии для ВПЛ есть определенная особенность. В перечень доходов этой категории не включается помощь от государства на проживание и деньги, получаемые от благотворительных организаций, в том числе в виде грантов на обучение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для тех людей, кто получил назначение субсидии в начале неотапливаемого сезона, подтверждать свое право дополнительно не нужно. Им пролонгируют получение жилищной субсидии автоматически. Однако есть исключение при изменении имущественного положения или состава семьи. Об этом следует сообщать ПФУ в 30-дневный срок.