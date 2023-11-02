Нет работы и нужна субсидия: что можно сделать

На сумму субсидии влияет доход каждого члена домовладения

Украинцы, которые не могут в полном объеме оплачивать коммунальные услуги из-за своих небольших доходов, могут подать заявление на получение субсидии. Обязательным условием для трудоспособных людей для получения помощи от государства является занятость и уплата ЕСВ. Если же так произошло, что человек теряет работу, то, чтобы получать помощь, он должен быть на учете в центре занятости.

Есть особенность для назначения субсидии официально зарегистрированным безработным в период военного положения. В случае назначения пособия по безработице, когда будет исчисляться сумма субсидии, при подсчетах учтут сумму пособия, а не зарплаты. Учитывается размер пособия по безработице за полный месяц, предшествующий месяцу обращению за субсидией. В безвозмездной правовой помощи отмечают: за субсидией можно обратиться через месяц после первой выплаты.

В расчете суммы субсидии учитывается 1 и 2 квартала 2023 для отопительного периода 23/24. Если в течение этого периода лицо не имело работы и было зарегистрировано в государственной службе занятости не менее месяца субсидию предоставит. Если подавать на субсидию после 30 ноября, то доходы будут считаться за два квартала, предшествующие месяцу, идущему перед месяцем обращение за назначением субсидий.

На это следует обратить внимание, ведь даже если человек не является получателем субсидии, но является членом тому владения в случае потери работы и не получения статуса безработного официально, субсидию не представят. На назначение субсидии также влияет уплата ЕСВ за последние три месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие особенности есть при получении субсидии пенсионерами в отопительный период 2023/2024. Также свои особенности есть для внутренне перемещенных лиц.