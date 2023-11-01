Узнать свою субсидию: как и где смотреть назначение

На назначение субсидии или предоставление отказа ПФУ имеет 10 рабочих дней

В Украине идет назначение субсидии на жилищно-коммунальные услуги на отопительный период. Стартовал он с 1 октября. После подачи документов остается главный вопрос — получил ли человек субсидию.

В Пенсионном фонде напоминают, что проверить это можно на официальном вебпортале. Для этого необходимо зайти в личный офис электронных услуг. Там будут данные о том, назначена ли субсидия или отказано в такой опции.

Чтобы зайти в личный кабинет, нужно сначала зайти на веб-портал ПФУ, где фонд предоставляет электронные услуги. Следующий шаг – авторизоваться. Сделать это можно через "Дия. Подпись", КНЕДП банков и с помощью квалифицированной электронной подписи, затем нужно зайти в личный кабинет и выбрать в меню с левой стороны "Мои сообщения". В новом окне нужно выбрать раздел "Индивидуальные сообщения" и там проверять, уже поступил ли ответ о получении/не получении субсидии. Принятие решения должно производиться в течение 10 рабочих дней — они необходимы для проверки предоставленных данных согласно разным реестрам.

Для того чтобы субсидия была назначена, нужно заполнить два типа документов: заявление и декларацию. В них будет подробная информация о домовладении, составе семьи, доходах всех зарегистрированных членов, а также могут потребоваться дополнительные документы вроде договора аренды, справки ВПЛ, подтверждающих документов о не проживании зарегистрированного лица.

Подать документы можно как онлайн, так и собственно придя в Пенсионный фонд, ЦНАП или исполком территориального совета. Через интернет можно подать документы на портале Пенсионного фонда или портале "Дия". "Телеграф" рассказывал, как происходит подача документов на субсидию.