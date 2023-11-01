Дізнатися про свою субсидію: як і де дивитись призначення

На призначення субсидії або надання відмови ПФУ має 10 робочих днів

В Україні триває призначення субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період. Стартував він з 1 жовтня. Після подачі документів лишається головне питання — чи отримала людина субсидію.

В Пенсійному фонді нагадують, що перевірити це можна на офіційному вебпорталі. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет електронних послуг. Там будуть дані про те чи призначено субсидію або відмовлено у такій опції.

Аби зайти в особистий кабінет, потрібно спочатку зайти на вебпортал ПФУ, де фонд надає електронні послуги. Наступний крок — авторизуватися. Зробити це можна через "Дія.Підпис", КНЕДП банків та за допомогою кваліфікованого електронного підпису, потім треба зайти в особистий кабінет та обрати в меню з лівої сторони "Мої повідомлення". У новому вікні треба обрати розділ "Індивідуальні повідомлення" і там перевіряти чи вже надійшла відповідь про отримання/не отримання субсидії. Ухвалення рішення має відбуватися протягом 10 робочих днів — вони потрібні для перевірки наданих даних згідно з різними реєстрами.

Для того, щоб субсидія була призначена, потрібна заповнити два типи документів: заяву та декларацію. У них буде детальна інформація про домоволодіння, склад родини, доходи всіх зареєстрованих членів, а також можуть знадобитися додаткові документи на кшталт договору оренди, довідки ВПО, підтверджуючих документів про не проживання зареєстрованої особи.

Подати документи можна як онлайн, так і власне прийшовши до Пенсійного фонду, ЦНАПу або виконкому територіальної ради. Через інтернет можна подати документи на порталі Пенсійного фонду чи порталі "Дія". "Телеграф" розповідав, як відбувається подача документів на субсидію.