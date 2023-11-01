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Дізнатися про свою субсидію: як і де дивитись призначення

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Українці отримують виплати здебільшого на карту Новина оновлена 01 листопада 2023, 09:44
Українці отримують виплати здебільшого на карту. Фото Колаж "Телеграфу"

На призначення субсидії або надання відмови ПФУ має 10 робочих днів

В Україні триває призначення субсидії на житлово-комунальні послуги на опалювальний період. Стартував він з 1 жовтня. Після подачі документів лишається головне питання — чи отримала людина субсидію.

В Пенсійному фонді нагадують, що перевірити це можна на офіційному вебпорталі. Для цього потрібно зайти в особистий кабінет електронних послуг. Там будуть дані про те чи призначено субсидію або відмовлено у такій опції.

Аби зайти в особистий кабінет, потрібно спочатку зайти на вебпортал ПФУ, де фонд надає електронні послуги. Наступний крок — авторизуватися. Зробити це можна через "Дія.Підпис", КНЕДП банків та за допомогою кваліфікованого електронного підпису, потім треба зайти в особистий кабінет та обрати в меню з лівої сторони "Мої повідомлення". У новому вікні треба обрати розділ "Індивідуальні повідомлення" і там перевіряти чи вже надійшла відповідь про отримання/не отримання субсидії. Ухвалення рішення має відбуватися протягом 10 робочих днів — вони потрібні для перевірки наданих даних згідно з різними реєстрами.

Для того, щоб субсидія була призначена, потрібна заповнити два типи документів: заяву та декларацію. У них буде детальна інформація про домоволодіння, склад родини, доходи всіх зареєстрованих членів, а також можуть знадобитися додаткові документи на кшталт договору оренди, довідки ВПО, підтверджуючих документів про не проживання зареєстрованої особи.

Подати документи можна як онлайн, так і власне прийшовши до Пенсійного фонду, ЦНАПу або виконкому територіальної ради. Через інтернет можна подати документи на порталі Пенсійного фонду чи порталі "Дія". "Телеграф" розповідав, як відбувається подача документів на субсидію.

Теги:
#Пенсійний фонд #Субсидія #Субсидії