Может ли пенсионер потерять субсидию: какие особенности получения пособия

Условия получения субсидии для всех общие

Одна из категорий украинцев, которые могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, — это пенсионеры. При расчете суммы субсидии учитываются все доходы. Кроме пенсии, это могут быть дивиденды по ценным бумагам или по вкладам в банках.

На сумму пособия влияет пенсия, получаемая в августе текущего года. Это касается тех, кто оформляет субсидию сейчас, на отопительный период. Если пенсионер в августе еще таким не был или оформляет заявление на получение субсидии после 30 ноября, то будут считать в доход выплату за предыдущий месяц перед подачей заявления.

Также стоит заметить, что если кроме пенсионера в домохозяйстве прописан еще кто-то, то в заявление и декларацию нужно подать еще документы. В случае если эти люди не проживают на территории домовладения, это требует подтверждения, например, документов об обучении или оплате аренды в другом месте.

Если выяснится, что пенсионер не предоставил информацию о других членах домовладения, субсидия окажется под вопросом. Также поводом для отмены субсидии могут стать долги за коммунальные услуги более 680 грн. Для того чтобы продолжить получать субсидию, нужно либо погасить, либо реструктуризировать долг. Другой случай, если идет суд по начислениям.

"Телеграф" также напоминает, что доходы супругов обязательно указываются в декларации и влияют на размер субсидии. Единственное исключение – для пенсионеров, проживающих в сельской местности или в поселках городского типа.