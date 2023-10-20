У мешканців Києва найвищі пенсії по Україні: названі суми

Середня пенсія по країні становить 5350 гривень або 146 доларів.

На сьогоднішній день у восьми областях України пенсіонери одержують пенсії на середньому рівні або трохи більше. Найвищі пенсії зафіксовані в Києві та Київській області.

Загалом від держави одержують пенсійні виплати 10 539 968 осіб. Про це повідомляється на сайті Опендатабот.

За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 гривень і зараз становить 5350 гривень. Так, третина всіх пенсіонерів в Україні (3,57 мільйонів осіб) отримують середню або трохи вищу від середньої пенсії, 29% або 3,08 мільйонів українців отримують пенсії у розмірі від 2 до 3 гривень гривень і менше 1% пенсіонерів у країні (63 862 особи) отримують виплати менше ніж 2 тисячі гривень.

Крім цього повідомляється, що в країні 1,13 мільйона осіб отримують пенсію у розмірі понад 10 тисяч гривень.

Опендатабот

На даний момент у восьми регіонах України середня пенсія є вищою за середню по країні. Найбільшу ж пенсію отримують у Києві — вона дорівнює 7219 гривням. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. На Київщині також одна з найбільших пенсій в Україні — тут пенсіонери одержують 5489 гривень.

Найменша пенсія зафіксована у Тернопільській області — вона становить лише 4041 гривень, що на 14% менше від середніх виплат по Україні.

Опендатабот

Раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть розраховувати на доплату у розмірі 15%. Сума може збільшуватись, якщо прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте.