У жителей Киева самые высокие пенсии по Украине: названы суммы

Средняя пенсия по стране составляет 5350 гривен или 146 долларов США

На сегодняшний день в восьми областях Украины пенсионеры получают пенсии на среднем уровне или немного больше. Самые же высокие пенсии зафиксированы в Киеве и Киевской области.

В общем от государства получают пенсионные выплаты 10 539 968 человек. Об этом сообщается на сайте Опендатабот.

За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 гривен и сейчас составляет 5350 гривен. Так, треть всех пенсионеров в Украине (3,57 миллионов человек) получают среднюю или немного выше средней пенсии, 29% или 3,08 миллионов украинцев получают пенсии в размере от 2 до 3 гривен гривен и менее 1% пенсионеров в стране (63 862 человека) получают выплаты меньше 2 тысяч гривен.

Кроме этого сообщается, что в стране 1,13 миллионов человек получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.

Опендатабот

На данный момент в восьми регионах Украины средняя пенсия является выше средней по стране. Самую же большую пенсию получают в Киеве — она равна 7 219 гривнам. Это на 35% больше средней пенсии по стране. В Киевской области также одна из самых больших пенсий в Украине — здесь пенсионеры получают 5489 гривен.

Самая маленькая пенсия зафиксирована в Тернопольской области — она составляет всего 4041 гривен, что на 14% меньше средних выплат по Украине.

Опендатабот

Ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры могут рассчитывать на доплату в размере 15%. Сумма может увеличиваться, если прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц возрастет.