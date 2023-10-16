Пенсия по инвалидности: вырастет ли эта выплата до конца года в Украине
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Повышению быть, но не сейчас
До конца этого года в Украине не планируется повышение пенсий, однако в 2024 году увеличение таких выплат произойдет. С 1 января следующего года возрастут прожиточный минимум (до 2920 гривен) и минимальная пенсия (до 2361 гривны).
Как говорится на сайте Пенсионного Фонда Украины, сумма выплаты по инвалидности зависит от группы, размера назначенной возрастной пенсии, количества страхового стажа и возраста человека. Степень увечья должна определять специальная комиссия.
Какие пенсии по инвалидности сейчас
- 100% пенсии по возрасту предоставляют гражданам с инвалидностью I группы;
- 90% – II группы;
- 50% – III группы.
Какие суммы выплатит государство
- если лицо имеет I группу, минимум составляет – 2300 гривен;
- II и III группы, если гражданин не работает – 2100 гривен;
- II и III групп, в случае, если лицо работает – 2093 гривны.
Как получить пенсию по инвалидности
Такие выплаты предоставляются лицам, получившим увечья, что существенно повлияло на их жизнедеятельность. Специальная комиссия должна определить, какая степень травмы у человека и подтвердить группу инвалидности.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что государство выплатит дополнительные средства к пенсии. На средства рассчитывают те, кто не работает и содержит несовершеннолетних детей.