Пенсія по інвалідності: чи зросте ця виплата до кінця року в Україні
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Підвищенню бути, але не зараз
До кінця цього року в Україні не планується підвищення пенсій, однак у 2024 році збільшення таких виплат відбудеться. З 1 січня наступного року зростуть прожитковий мінімум (до 2 920 гривень) та мінімальна пенсія (до 2 361 гривні).
Як мовиться на сайті Пенсійного Фонду України, сума виплати з інвалідності залежить від групи, розміру призначеної вікової пенсії, кількості страхового стажу і віку особи. Ступінь каліцтва має визначати спеціальна комісія.
Які пенсії з інвалідності зараз
- 100% пенсії за віком надають громадянам з інвалідністю І групи;
- 90% – II групи;
- 50% – III групи.
Які суми виплатит держава
- якщо особа має І групу, мінімум складає – 2 300 гривень;
- II та III групи, якщо громадянин не працює – 2 100 гривень;
- II та III груп, у випадку, коли особа працює – 2 093 гривні.
Як отримати пенсію по інвалідності
Такі виплати надаються особам, які отримали каліцтва, що значно вплинуло на їхню життєдіяльність. Спеціальна комісія має визначити, який ступінь травми має людина і підтвердити групу інвалідності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава виплатить додаткові кошти до пенсії. На кошти розраховують ті, хто не працює та утримує неповнолітніх дітей.