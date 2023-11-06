Пенсионеры будут получать больше: как изменятся выплаты в 2024 году

На новые пенсии можно рассчитывать уже с 1 января

В 2024 году бюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума, от которого зависит и размер пенсионных выплат в Украине. Телеграф выяснил, на какие размеры выплат пенсионерам можно рассчитывать уже с 1 января.

Также ожидается, что пенсии возрастут не только в начале года, но и в марте, когда будет индексация выплат. Об этом сообщает Экономика-24.

С 1 января прожиточный минимум увеличится до 2920 гривен. Как следствие, минимальная пенсия вырастет с 2093 гривен до 2361 гривны.

Предусматриваются также дальнейшие рост выплат пенсионерам, но уже в марте 2024 года, когда будет произведена индексация пенсий. Однако пока неизвестно, насколько могут вырасти поступления.

Важно то, что пенсии будут индексироваться только тем лицам, которые к 65-летнему возрасту приобрели необходимый стаж (для женщин – 30 лет, а у мужчин – 35 лет).

В этот же период максимальная пенсия должна вырасти до 23 610 гривен, а средняя выплата по Украине до 6 тысяч гривен.

Вырастут и эти соцвыплаты

Ожидается, что в 2024 году возрастут и другие социальные выплаты, зависящие от прожиточного минимума. Сюда относятся:

детям до 6 лет – 2 563 гривны;

детям от 6 до 18 лет – 3 196 гривен;

трудоспособным лицам – 3028 гривен;

трудоспособным лицам, которые применяются для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 гривны;

трудоспособным лицам, которые применяются для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособным лицам, которые применяются для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 гривен;

лицам, потерявшим трудоспособность (минимальная пенсия) – 2 361 гривна.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, могут ли пенсионеры потерять субсидии. И выяснил, что при расчете суммы субсидии учитываются все доходы. Кроме пенсии, это могут быть дивиденды по ценным бумагам или по вкладам в банках.