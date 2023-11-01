Пенсия по доверенности: что это такое и как она выплачивается
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Здесь взаимодействуют два человека — поручитель и получатель пенсии
За пожилых людей, которые самостоятельно не могут забирать свои выплаты, будут получать их родственники. Пенсия по доверенности осуществляется в течение всего периода доверенности.
Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, эти выплаты регулируются законом. Чтобы оформить доверенность, пожилому человеку нужно лично подать заявление о выплате пенсии в любой сервисный центр ПФУ.
Как оформить пенсию по доверенности
Такую выплату могут переоформить нотариусы, но если в населенном пункте нет нотариуса или государственной нотариальной конторы, доверенность на получение пенсии может удостоверить уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
Доверенность должна содержать определенную информацию:
- место и время сборки;
- срок действия;
- сведения о доверителе и доверенном лице: фамилия, имя, отчество, адрес;
- объем полномочий доверенного лица (какие действия может совершать доверенное лицо от имени пенсионера).
В Пенсионном фонде предупреждают, что доверенность, в которой не будет указана дата ее совершения, считают недействительной.
Кроме того, лицо, на которое была оформлена доверенность, может отменить его самостоятельно. Однако после этого следует предупредить как поручителя, так и учреждение, которое производит выплату.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что три категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат уже скоро.