Пенсия по доверенности: что это такое и как она выплачивается

Здесь взаимодействуют два человека — поручитель и получатель пенсии

За пожилых людей, которые самостоятельно не могут забирать свои выплаты, будут получать их родственники. Пенсия по доверенности осуществляется в течение всего периода доверенности.

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда, эти выплаты регулируются законом. Чтобы оформить доверенность, пожилому человеку нужно лично подать заявление о выплате пенсии в любой сервисный центр ПФУ.

Как оформить пенсию по доверенности

Такую выплату могут переоформить нотариусы, но если в населенном пункте нет нотариуса или государственной нотариальной конторы, доверенность на получение пенсии может удостоверить уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.

Доверенность должна содержать определенную информацию:

место и время сборки;

срок действия;

сведения о доверителе и доверенном лице: фамилия, имя, отчество, адрес;

объем полномочий доверенного лица (какие действия может совершать доверенное лицо от имени пенсионера).

В Пенсионном фонде предупреждают, что доверенность, в которой не будет указана дата ее совершения, считают недействительной.

Кроме того, лицо, на которое была оформлена доверенность, может отменить его самостоятельно. Однако после этого следует предупредить как поручителя, так и учреждение, которое производит выплату.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что три категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат уже скоро.